Türkiye’nin hurda ithalatı Şubat’ta aylık bazda %3,63 yükseldi

Perşembe, 01 Nisan 2021 12:14:03 (GMT+3) | İstanbul

2021 yılının ikinci ayında Türkiye’nin hurda ithalatı 2021 yılı Ocak tonajlarının belirgin biçimde üzerine çıktı. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) tarafından yayımlanan verilere göre, sadece Şubat ayı içerisinde 2,079 milyon mt alım yapan Türkiye’nin hurda ithalatı aylık bazda yaklaşık %3,63 arttı. 2020 yılı sonu itibarıyla kademeli olarak hurda alımlarında vadeyi uzatan üreticiler Ocak ayında daha az hurda alımı yapabilmiş ancak Şubat itibarıyla vadelerin kısalması alımları hızlandırmıştı.

Bu senenin Ocak-Şubat döneminde, Türkiye’nin hurda ithalatı yıllık bazda %17,3 artarak 4,085 milyon mt’a ulaştı. Değer bazında yıllık %54,6 artış kaydedilen söz konusu dönemde, ithal edilen hurdanın değeri 1,524 milyon $’ı aştı. Bu dönemde Türkiye’nin gerçekleştirdiği hurda ithalatı incelendiğinde Avrupa Birliği %57,1 ile halen lider tedarikçi konumunda yer alırken, ABD %11,5 ve BDT %10,8 ile AB’nin ardından geliyor.

Türk üreticilerin Mart ayı hurda ithalatının da aylık ve yıllık bazda yükselmesi bekleniyor. Türkiye geçtiğimiz yılın Mart ayında 1,597 milyon mt alım gerçekleştirmişti.