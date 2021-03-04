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Türkiye’nin hurda ithalatı Ocak’ta aylık bazda %13,91 geriledi

Perşembe, 04 Mart 2021 12:47:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

2021 yılının ilk ayında Türkiye’nin hurda ithalatı 2020 yılı Aralık tonajlarının altında kaldı. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) tarafından yayımlanan verilere göre, Ocak ayında 2,006 milyon mt alım yapan Türkiye’nin hurda ithalatı aylık bazda yaklaşık %13,91 geriledi. Türk üreticilerin 2020 yılı sonunda gerçekleştirdikleri hurda alımlarında vadeyi Mart’a kadar uzatmaları, Ocak ayına dair tonajların önceki ayın altında kalmasına neden oldu.

Bu senenin ilk ayında Türkiye’nin hurda ithalatı yıllık bazda %18,4 artarak 2,006 milyon mt’a ulaştı. Değer bazında yıllık %47,5 artış kaydedilen söz konusu dönemde, ithal edilen hurdanın değeri 680 milyon $’ı aştı. Bu dönemde Türkiye’nin gerçekleştirdiği hurda ithalatı incelendiğinde Avrupa Birliği %48,8 ile halen lider tedarikçi konumunda yer alırken, Brexit kararının ardından İngiltere’nin de eklendiği diğer tedarikçiler %24,9 payla ikinci sırada bulunuyor. Bu dönemde Türkiye’nin en fazla hurda aldığı tedarikçilere dair tablo aşağıda görülebilir:

 

2021 yılı Ocak döneminde ithal edilen tonaj (bin mt)

Yıllık bazda değişim (%)

ABD

195

-38,1

AB

978

+2,4

BDT

163

+56,4

Diğerleri

578

+118,1

Toplam

2.006

+18,4

Türk üreticilerin Şubat ayı hurda ithalatının aylık bazda artış kaydetmesi bekleniyor.


Etiketler: Avrupa  çelik üretimi  hammaddeler  Türkiye  hurda  |  benzer haberler »


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