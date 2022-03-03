Türkiye’nin hurda ithalatı Ocak ayında aylık %0,27 arttı

Perşembe, 03 Mart 2022 17:17:49 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye’nin hurda ithalatı Ocak ayında aylık ve yıllık bazda artış gösterdi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin verilerine göre, ithalat hacmi Ocak ayında aylık yaklaşık %0,27, yıllık ise %25,9 artışla 2,52 milyon mt seviyesine yükseldi.

Bu ithalatın değeri yıllık %47 artarak 999 milyon $’ı aştı. Türkiye’nin söz konusu ayda yaptığı hurda ithalatının detaylarına inildiğinde, AB’nin %40,1 ile bir numaralı tedarikçi konumunda bulunduğu, BDT’nin %22,3 ve ABD’nin de %12,3 ile AB’yi takip ettiği görüldü.

Ancak Ocak ayında Ukrayna’dan 339.967 mt hurda ithalatı yapıldığını gösteren TÜİK verileri, bu rakamın geçen yılın aynı ayında yapılan ithalat tonajına çok yakın olması sebebiyle dikkat çekti. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre 2022 yılı Ocak ayında kapatılan eski beyannameler bulunduğu, bu yüzden de Ukrayna, Romanya, Gürcistan ve Rusya’dan Ocak ayında yapılan gerçek hurda ithalat tonajının daha düşük olduğu görülüyor. Konuyla ilgili bilgisi bulunan bir piyasa kaynağı, bu ülkeler için Ocak ayında yeni beyannamelerin tonajının 201.000 mt olduğunu ve değerinin de 95 milyon $’ı bulduğunu aktardı. Tablodaki rakamların bu bilgi ışığında değerlendirilmesi gerekir.

Türkiye’nin 2022 yılı Ocak ayında hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki tabloda görülebilir:

Ocak ayında ithal edilen toplam tonaj (bin mt) Yıllık bazda değişim (%) ABD 312 +60 AB 1.013 +3,5 BDT 563 +43,4 İngiltere 169 -56 Diğer 471 +140 Toplam 2.528 +25,9

Şubat ayı sevkiyatlı olarak yapılan bağlantı sayısının Ocak ayı sevkiyatlı bağlantı sayısına kıyasla artması bekleniyor. Türkiye’nin üretim kapasitesi arttığı için hurda ihtiyacının da arttığı görülüyor. 2021 yılının Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin hurda ithalatı 4,08 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.