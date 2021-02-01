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Türkiye’nin hurda ithalatı Aralık’ta aylık bazda %11,5 arttı

Pazartesi, 01 Şubat 2021 12:34:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye’nin hurda ithalatı Aralık ayında da kademeli yükselişini sürdürdü. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) tarafından yayımlanan verilere göre, Aralık ayında kaydedilen 2,330 milyon mt artışla Türkiye’nin hurda ithalatı aylık bazda yaklaşık %11,5 yükseldi. Türk üreticiler uzun mamul tarafında inşaat demiri ve ticari profil için Mart sevkiyatlı, filmaşin için Nisan sevkiyatlı teklifler verirken, yassı mamul kanadında siparişlerin Nisan üretimli olduğu gözleniyor. Hurda ithalatında devam eden yükseliş nihai mamul tarafından destek buluyor.

Bu senenin Ocak-Aralık döneminde Türkiye’nin hurda ithalatı yıllık bazda %19,3 artarak 22,487 milyon mt’a ulaştı. Değer bazında yıllık %11,4 artış kaydedilen söz konusu dönemde, ithal edilen hurdanın değeri 6,253 milyon $’ı aştı. 2020 yılında Türkiye’nin gerçekleştirdiği hurda ithalatı incelendiğinde Avrupa Birliği %63,2 ile halen lider tedarikçi konumunda yer alırken, ikinci sırada %19,4 payla ABD bulunuyor. Bu dönemde Türkiye’nin en fazla hurda aldığı tedarikçilere dair tablo aşağıda görülebilir:

 

2020 yılı Ocak-Aralık döneminde ithal edilen tonaj (bin mt)

Yıllık bazda değişim (%)

ABD

4.368

+13.8

AB

14.219

+20.2

BDT

2.440

+26.1

Diğerleri

1.460

+16.3

Toplam

22.487

+19,3

 

Türk üreticilerin Ocak ayı hurda ithalatının aylık bazda düşüş kaydetmesi beklenirken, 2020 yılının Ocak ayında kaydedilen ithalata yakın bir tonaj öngörülüyor.

 


Etiketler: Avrupa  çelik üretimi  hammaddeler  hurda  Türkiye  |  benzer haberler »


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