Türkiye’nin Eylül ayı hurda ithalatı aylık bazda %16 yükseldi

Türkiye’nin hurda ithalatı Eylül ayında da yükselişini sürdürdü. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) tarafından yayımlanan verilere göre, Eylül ayında kaydedilen 2,181 milyon mt artışla Türkiye’nin hurda ithalatı aylık bazda yaklaşık %16 yükseldi. Türkiye’nin Güneydoğu Asya pazarına devam eden satışları ile uluslararası çelik ve imalat sanayine dair olumlu görünüm Eylül ayında hurda ithalatında kaydedilen artışı destekledi.
Bu senenin Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin hurda ithalatı yıllık bazda %15,1 artarak 16,168 milyon mt’a ulaştı. Değer bazında yıllık %0,1 düşüş kaydedilen söz konusu dönemde, ithal edilen hurdanın değeri 4,391 milyon $’ı aştı. Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin hurda ithalatında Avrupa Birliği %61,1 ile liderliği korurken, ikinci sırada %21 payla ABD yer aldı. Bu dönemde Türkiye’nin en fazla hurda aldığı tedarikçilere dair tablo aşağıda görülebilir:
|
|
2020 yılı Ocak-Eylül döneminde ithal edilen tonaj (bin mt)
|
Yıllık bazda değişim (%)
|
ABD
|
3.403
|
+26,9
|
AB
|
9.872
|
+11,5
|
BDT
|
1.791
|
+11,6
|
Diğerleri
|
1.102
|
+22
|
Toplam
|
16.168
|
+15,1
Türk üreticilerin Ekim ayı ithal hurda tonajlarının Eylül ayının üzerinde olması bekleniyor.