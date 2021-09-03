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Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Ağustos’ta aylık %2,90 arttı

Cuma, 03 Eylül 2021 11:03:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, bu yıl Ağustos ayında genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) Temmuz ayına göre %2,77, önceki yılın aynı ayına göre %45,52 ve on iki aylık ortalamaya göre %31,34 oranında artış gösterdi.

Ağustos ayında Türkiye’nin yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi, bir önceki aya göre %2,90 ve önceki yılın Ağustos ayına göre %100,27 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde Türkiye ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %68,32 olduğu açıklandı.

Öte yandan söz konusu ayda, makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %0,92 ve yıllık %45,34 artış gösterdi. Bu arada, söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %36,58 arttı.


Etiketler: Türkiye  çelik üretimi  Avrupa  |  benzer haberler »


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