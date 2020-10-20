﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye'de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Eylül’de aylık %3,23 arttı

Salı, 20 Ekim 2020 11:28:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, bu yılın Eylül ayında genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bir önceki aya göre %3,08 ve önceki yılın aynı ayına göre %33,15 artış gösterdi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %13,89 artış göstermiş oldu.

Eylül ayında, Türkiye'nin yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık bazda %3,23 ve yıllık bazda %33,21 artış gösterdi. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde Türkiye ana metal sanayisinde yurtdışı üretici fiyatları endeksi ortalama %10,19 arttı.

Öte yandan, Eylül ayında makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %3,30 ve geçen yılın Eylül ayına göre %32,20 yükseldi. Söz konusu sektörde yurtdışı üretici fiyatlarının geçtiğimiz on iki aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %12,81 olarak kaydedildi.

* Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.


Etiketler: Avrupa  Türkiye  çelik üretimi  imalat  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

18  Kas

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Eylül döneminde %8,3 azaldı
16  Kas

Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Eylül döneminde %3,9 arttı
10  Kas

Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Eylül döneminde %4,3 düştü
05  Kas

Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Eylül döneminde %8,6 arttı
04  Kas

Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Eylül döneminde %37 azaldı