Türkiye'de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Ekim’de aylık %5,85 arttı

Cuma, 20 Kasım 2020 17:07:07 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, bu yılın Ekim ayında genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bir önceki aya göre %4,62 ve önceki yılın aynı ayına göre %37,69 artış gösterdi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %17,38 artış göstermiş oldu.

Ekim ayında, Türkiye’nin yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık bazda %5,85 ve yıllık bazda %41,08 artış gösterdi. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde Türkiye ana metal sanayisinde yurtdışı üretici fiyatları endeksi ortalama %14,49 arttı.

Öte yandan, Ekim ayında makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %5,49 ve geçen yılın Ekim ayına göre %38,46 yükseldi. Söz konusu sektörde yurtdışı üretici fiyatlarının geçtiğimiz on iki aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %16,43 olarak kaydedildi.

* Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.