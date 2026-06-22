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Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları 2026’nın Mayıs ayında %4,99 yükseldi

Pazartesi, 22 Haziran 2026 14:23:52 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* 2026’nın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %1,71, 2025 yılının aynı ayına kıyasla %34,16 yükseldi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %31,94 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %4,99 ve yıllık %31,26 artış gösterdi. Bununla birlikte 12 aylık süre içerisinde ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %24,09 arttı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %2,26 yükselirken, 2025’in Mayıs ayına kıyasla %25,70 artış kaydetti. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının 12 aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %28,83 olarak kaydedildi.

*Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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