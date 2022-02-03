Türkiye ve Ukrayna bazı ürünler için teşvik içeren serbest ticaret anlaşması imzalayacak

Perşembe, 03 Şubat 2022 17:40:03 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna ile Türkiye arasında yıllardır üzerinde çalışılan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) sonuçlanmak üzere. Ukrayna Bakanlar Kurulu yakın zamanda taslak koşulları onayladı ve bugün Kiev’de iki ülkenin cumhurbaşkanlarının anlaşmayı imzalamaları bekleniyor.

Kaynaklara göre anlaşma Ukrayna’nın ihraç ettiği tüm malların %95’ini oluşturan 10.337 ürün için Türkiye’nin %0 oranında vergi ödemesini içeriyor. Ayrıca 1.348 ürün grubu daha düşük vergi oranlarına veya kotalara tabi olacak. Anlaşmanın başlıca amacı ülkeler arasındaki ticari ciroyu yılda 10 milyar $’a çıkarmak.

Her iki ülkenin çelik piyasası oyuncuları, metaller üzerindeki anlaşmazlık yıllar boyunca tarafların anlaşmayı imzalamasının önündeki en büyük engellerden biri olduğundan, bu serbest ticaret anlaşmasının ülkeler arasındaki ticareti olumlu etkileyeceğini düşünüyor. Henüz tüm detaylar açıklanmasa da, bakanlık metalürjik ürünler için teşvikler olacağını bildirdi. Bakanlığın açıklamasına göre, “Türkiye piyasasını bize açıyor. 840 ürün grubundan 510’u %0 oranında vergiye tabi olacak. Kalan 130 ürün grubu ise düşük vergi oranına tabi olacağından Rusya çıkışlı ürünler karşısında avantajımız olacak. 167 metalürjik ürün için kota hacimleri 411.000 mt’un altına inmeyecek,” dedi. Karbon çeliği açısından ise Ukrayna slab, kütük ve çeşitli yassı mamuller bakımından Türkiye’nin başlıca tedarikçilerinden biri.

Anlaşmanın net detaylarının yakın zamanda kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Öte yandan basında yer alan haberlere göre, Ukrayna hurdaya mevcut 180€/mt seviyesinde ihracat vergisi uygulamaya devam ediyor.