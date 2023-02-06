Türkiye Ocak-Kasım döneminde AB’nin başlıca nihai mamul tedarikçisi olmayı sürdürdü

Pazartesi, 06 Şubat 2023 17:49:06 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2023-2024/2023 birinci çeyrek raporuna göre, AB’nin geçtiğimiz yılın ilk on bir ayındaki nihai mamul ithalatı yıllık %5 düşüş gösterdi. Söz konusu dönemde AB’nin yassı mamul ithalatı yıllık %9 düşerken, uzun mamul ithalatı yıllık %10 arttı.

2022’nin üçüncü çeyreğinde, AB’nin çelik ithalatı (yarı mamul dahil) aynı yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen %1,6’lık artışın ardından %17 düşüş gösterdi. Söz konusu çeyrekte, AB’nin nihai mamul ithalatı %12 düştü. Aynı dönemde AB’nin yassı mamul ithalatı yıllık %15 düşerken, uzun mamul ithalatı yıllık %1 arttı.

Geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde Türkiye, Hindistan, Güney Kore, Çin ve Tayvan AB’nin toplam nihai mamul ithalatının %51’ini oluşturdu. Türkiye %15,2’lik payıyla AB’nin en büyük nihai mamul tedarikçisi olmaya devam ederken, Güney Kore, Hindistan, Çin ve Tayvan’ın payları sırasıyla %10,2 %9,5, %8,9 ve %7,3 seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Hindistan ve Türkiye’den yapılan nihai mamul ithalatı sırasıyla yıllık %25 ve %7 düşüş gösterirken, Çin, Güney Kore ve Tayvan’dan yapılan ithalat sırasıyla yıllık %85, %31 ve %25 arttı.

EUROFER’e göre AB’nin çelik ithalatı 2020 ile 2021 yılları ve 2022’nin ilk 11 ayında dalgalı seyrederek 2019’dan beri görülen seyri devam ettirdi. Covid-19 salgınının ardından belirli ürünlerin ithalatı yeniden başladı ve 2020’nin ikinci yarısında biraz dalgalanma görüldü. Bu gelişme 2021’in sonuna kadar süren güçlü çelik talebini gösterirken, ithalattaki dalgalanma 2021’in dördüncü çeyreği ve 2022’nin ilk 11 ayı boyunca devam etti. AB’nin çelik ithalat hacmi 2022 boyunca sürekli düşerek, yılın ilk çeyreği itibarıyla talebin zayıf olduğunu gösterdi.