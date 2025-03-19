2024 yılında Türkiye AB’nin en fazla demir çelik ihracatı yaptığı pazar oldu

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, 2024 yılında Avrupa Birliği (AB) ülkeleri demir, çelik ve ilgili ürünlerin ticaretinde güçlü bir performans gösterdi ve 73,1 milyar € değerinde ithalat, 77,8 milyar € ihracat gerçekleştirdi. Böylece 4,7 milyar €’luk bir ticaret fazlası oluştu ve bu da AB'nin küresel demir-çelik ticaretindeki önemli rolünü bir kez daha ortaya koydu.

2024 yılında AB’den yapılan demir-çelik ve demir-çelikten üretilen eşya ihracatı 2019 yılına kıyasla %15,2 (10,3 milyar €), ithalatı ise %23,7 (14 milyar €) arttı. Ancak tonaj bazında söz konusu ihracat %17,3, ithalat ise %1,6 düşüş gösterdi. Bu durum ithalat/ihracat fiyatlarının yükseldiği anlamına geliyor.

Öte yandan verilere göre 2024 yılında sadece demir-çelik ihracatının değeri 2019'a kıyasla %9,9 artarak 32,3 milyar €’ya ulaşırken, ithalat değeri %19,7 artarak 39,5 milyar €’ya yükseldi. Aynı ürünlerin ihracat ve ithalat hacmi sırasıyla %14,6 ve %4,1 geriledi.

Demir-çelikten üretilen eşyaların ihracatında da önemli bir büyüme gözlendi. AB, bu ürünlerden 2019 yılına kıyasla %19,3 artışla 45,5 milyar € değerinde ihracat gerçekleştirdi. Bu ürünlerin ithalatı da aynı dönemde %28,7 artarak 33,6 milyar €’ya çıktı. Ancak ihracat hacimleri %26 artarken, ithalat hacimleri %10,1 azaldı.

2024 yılında Türkiye AB’den 6,2 milyar € değerinde demir-çelik ithalatı yaparak bölgenin en büyük demir-çelik ihracat pazarı oldu. AB’nin diğer ihracat pazarlarına bakıldığında ikinci sırada 5,4 milyar € ile ABD gelirken, ABD’yi 4 milyar € ile İngiltere, 2,1 milyar € ile İsviçre ve 1,7 milyar € ile Meksika takip etti. İthalata bakıldığında, 2024 yılında AB’nin en fazla demir-çelik alımı yaptığı ülke 3,9 milyar € ile Hindistan olurken, Güney Kore 3,6 milyar € ile ikinci, Türkiye ve Çin 3,5 milyar € ile üçüncü sırada yer aldı. İngiltere bölgeye 3,2 milyar € değerinde satış yaparak beşinci sırada kaydedildi. 2019-2024 yılları arasında AB’den Meksika'ya yapılan ihracat %54,1, ABD’ye yapılan ihracat ise %51,1 arttı. Aynı dönemde Hindistan'dan yapılan ithalat %89,2, Güney Kore'den yapılan ithalat ise %43 artış gösterdi.

Öte yandan demir-çelikten üretilen eşyaların ihracat pazarları arasında birinci sırada ABD yer aldı ve 2019 yılına kıyasla %45,1 artışla toplam ithalatının 8 milyar €’luk kısmını AB'den ithal etti. Diğer önemli ihracat pazarları arasında İngiltere (6,3 milyar €), İsviçre (3,5 milyar €), Norveç (2,9 milyar €) ve Çin (2,8 milyar €) oldu. İthalata bakıldığında, AB’ye en fazla demir-çelikten üretilen eşya sevkiyatı gerçekleştiren ülke, 12,5 milyar € satışla toplam ithalattan %37,3’lük bir pay alan Çin oldu. Diğer önemli tedarikçiler arasında Türkiye (4,6 milyar €), İngiltere (2,9 milyar €), ABD (2 milyar €) ve Hindistan (1,7 milyar €) yer aldı. Türkiye, Hindistan ve Çin'den yapılan ithalat, 2019 yılına kıyasla sırasıyla %82,4, %40,5 ve %37 oranlarında kayda değer artışlar gösterdi.