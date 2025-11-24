Türkiye inşaat sektörü güven endeksi 2025’in Kasım ayında %1,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık sektörel güven endeksi verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış İnşaat Sektörü Güven Endeksi* bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %1,5 artışla 84,9 puan seviyesinde kaydedildi.

İnşaat sektörlerinde faaliyette bulunan 10 ve daha fazla çalışana sahip özel sektör girişim yöneticileri arasında yapılan bir araştırmaya göre son üç ayda gerçekleşen inşaat faaliyetleri güven endeksi söz konusu ayda aylık %1,1 düşüşle 87,5 puan seviyesine geriledi.

Aynı ayda inşaat sektöründe alınan mevcut sipariş alt endeksi aylık %0,1 yükselişle 77,1 puan seviyesine çıkarken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi aylık %2,7 artarak 92,7 puan seviyesinde yer aldı.

Kasım ayında inşaat sektöründe gelecek üç aydaki satış fiyatları beklentisi ise aylık %0,3 düşüşle 113 puan seviyesine çıktı.

*Sektörel Güven Endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.