 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye...

Türkiye inşaat sektörü güven endeksi 2025’in Kasım ayında %1,5 arttı

Pazartesi, 24 Kasım 2025 16:18:11 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık sektörel güven endeksi verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış İnşaat Sektörü Güven Endeksi* bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %1,5 artışla 84,9 puan seviyesinde kaydedildi.

İnşaat sektörlerinde faaliyette bulunan 10 ve daha fazla çalışana sahip özel sektör girişim yöneticileri arasında yapılan bir araştırmaya göre son üç ayda gerçekleşen inşaat faaliyetleri güven endeksi söz konusu ayda aylık %1,1 düşüşle 87,5 puan seviyesine geriledi.

Aynı ayda inşaat sektöründe alınan mevcut sipariş alt endeksi aylık %0,1 yükselişle 77,1 puan seviyesine çıkarken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi aylık %2,7 artarak 92,7 puan seviyesinde yer aldı.

Kasım ayında inşaat sektöründe gelecek üç aydaki satış fiyatları beklentisi ise aylık %0,3 düşüşle 113 puan seviyesine çıktı.

*Sektörel Güven Endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.


Etiketler: Türkiye Avrupa İnşaat 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’de konut satışları 2025’in Ekim ayında %9,1 arttı

14 Kas | Çelik Haberler

Türkiye inşaat sektörü güven endeksi 2025’in Ekim ayında %5,3 düştü

28 Eki | Çelik Haberler

Türkiye’de konut satışları 2025’in Eylül ayında %5,1 arttı

20 Eki | Çelik Haberler

Türkiye inşaat sektörü güven endeksi 2025’in Eylül ayında %3,6 arttı

25 Eyl | Çelik Haberler

TMB: Yerli üretimin güçlendirilmesi ve katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi büyük önem taşıyor

25 Eyl | Röportaj

Türkiye’de konut satışları 2025’in Ağustos ayında %0,3 arttı

16 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye inşaat sektörü güven endeksi 2025’in Ağustos ayında %4 düştü

26 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’de konut satışları 2025’in Temmuz ayında %32,6 yükseldi

14 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye inşaat sektörü güven endeksi 2025’in Temmuz ayında %2,2 arttı

29 Tem | Çelik Haberler

Türkiye’de konut satışları 2025’in Haziran ayında %17,2 azaldı

17 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis