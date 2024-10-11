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Türkiye'de sıcak rulo saca beklenen vergi geldi

Cuma, 11 Ekim 2024 10:16:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin geçtiğimiz yılın Ekim ayında Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya’dan ithal sıcak rulo saca yönelik başlattığı antidamping soruşturmasının nihai sonucunu açıkladı.

Soruşturmada söz konusu ülkelerden ithal edilen sıcak rulo sacın dampingli olduğu ve yerel sektöre zarar verdiği tespit edildiğinden söz konusu ürünlere bugünden itibaren geçerli olmak üzere CIF bedelinin %6,10-43,31’i arasında değişen oranlarda vergi uygulanacak. Antidamping vergileri, alaşımsız sıcak rulo saca uygulanan %15 ve alaşımlı sıcak rulo saca uygulanan %13 oranlarındaki vergilere ek getirildi. Öte yandan belirlenen antidamping vergileri, söz konusu ürünler dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edildiyse ödenmeyecek.

Söz konusu dört ülkeden ithal sıcak rulo saca yönelik şirket bazında uygulanacak antidamping vergileri (CIF bedelin yüzdesi) aşağıdaki tabloda görülebilir.

ÜLKE

FİRMA

ANTİDAMPİNG VERGİSİ (%)

Çin

Han Steel Group Hanbao Iron and Steel Co., Ltd.

36,37

 

Qian’an Iron&Steel Company of Beijing Shougang Co., Ltd.

22,61

 

Rizhao Steel Holding Group Co., Ltd.

27,92

 

Shanghai Meishan Iron and Steel Co., Ltd.

15,42

 

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.

17

 

Shougang Jingtang United Iron&Steel Co., Ltd.

24,57

 

Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd.

26,39

 

Diğerleri

43,31

Hindistan

Tata Steel Limited

6,10

 

Diğerleri

9

Japonya

Tüm firmalar

9

Rusya

Magnitogorsk Iron and Steel Work

6,10

 

Novolipetsk Steel

6,10

 

Diğerleri

9

Vergiye tabi ürünler 7208.10.00.10.00, 7208.10.00.90.00, 7208.25.00.10.00, 7208.25.00.90.00, 7208.26.00.10.00, 7208.26.00.90.00, 7208.27.00.10.00, 7208.27.00.90.00, 7208.36.00.10.00, 7208.36.00.90.00, 7208.37.00.10.11, 7208.37.00.10.19, 7208.37.00.90.12, 7208.37.00.90.18, 7208.37.00.90.19, 7208.38.00.10.11, 7208.38.00.10.19, 7208.38.00.90.12, 7208.38.00.90.18, 7208.38.00.90.19, 7208.39.00.10.11, 7208.39.00.10.19, 7208.39.00.90.12, 7208.39.00.90.18, 7208.39.00.90.19, 7208.40.00.10.11, 7208.40.00.10.19, 7208.40.00.90.11, 7208.40.00.90.19, 7208.51.98.10.00, 7208.51.98.90.00, 7208.52.10.10.00, 7208.52.10.90.00, 7208.52.99.10.00, 7208.52.99.90.00, 7208.53.10.10.00, 7208.53.10.90.00, 7208.53.90.10.00, 7208.53.90.90.00, 7208.54.00.10.11, 7208.54.00.10.19, 7208.54.00.90.11, 7208.54.00.90.19, 7208.90.80.10.11, 7208.90.80.10.12, 7208.90.80.20.11, 7208.90.80.20.12, 7211.13.00.11.00, 7211.13.00.19.00, 7211.13.00.29.00, 7211.14.00.10.00, 7211.14.00.21.11, 7211.14.00.21.12, 7211.14.00.29.11, 7211.14.00.29.12, 7211.14.00.31.00, 7211.14.00.39.00, 7211.14.00.41.00, 7211.14.00.49.00, 7211.14.00.50.00, 7211.19.00.10.00, 7211.19.00.21.00, 7211.19.00.29.00, 7211.19.00.31.00, 7211.19.00.39.00, 7211.19.00.50.00, 7212.60.00.11.11, 7212.60.00.11.21, 7212.60.00.11.29, 7212.60.00.19.11, 7212.60.00.19.21, 7212.60.00.19.29, 7212.60.00.21.11, 7212.60.00.21.12, 7212.60.00.29.11, 7212.60.00.29.12, 7225.19.10.00.11, 7225.19.10.00.19, 7225.30.90.00.11, 7225.30.90.00.19, 7225.40.40.00.00, 7225.40.60.00.00, 7225.40.90.00.00, 7226.91.91.00.00 ve 7226.91.99.00.00 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Kota ve Vergiler 

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