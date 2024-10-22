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Türkiye çelik sektörü Azerbaycan ile ticaret hacmini artırmayı hedefliyor

Salı, 22 Ekim 2024 11:05:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Dünya gazetesinde çıkan bir habere göre Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan ve 21 şirket temsilcisinden oluşan heyet, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacmini artırma hedefiyle Azerbaycanlı sektör temsilcileriyle görüşmek üzere Bakü’yü ziyaret etti.

Etkinliğe katılan Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Yakup Sefer, Azerbaycan’a yapılan yatırımın aslında bütün Avrasya pazarına yapıldığını ifade ederek Türk şirketlerini ülkeye yatırım yapmak konusunda teşvik etti. Ayrıca geçtiğimiz yıl Azerbaycan’ın yaptığı 850.000 mt’luk ihracatın %7,5’inin Türkiye gerçekleştirildiği bildirildi.


Etiketler: Türkiye Azerbaycan Avrupa Ticaret 

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