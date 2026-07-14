Trinidad ve Tobago, Point Lisas çelik tesisini yeniden faaliyete geçirmek için mutabakat anlaşması imzaladı

Trinidad ve Tobago hükümeti, kısa süre önce ABD merkezli Pinnacle Steel and Vanadium Corporation tarafından satın alınan Point Lisas’taki eski ArcelorMittal çelik tesisinin yenilenmesi, yeniden devreye alınması ve işletilmesine yönelik görüşmeler yürütmek üzere şirketle bir mutabakat anlaşması imzaladı.

Bağlayıcı olmayan anlaşma müzakereler ve durum tespiti süreci için bir çerçeve oluştururken, tesis sahasının sahibi Point Lisas Industrial Port Development Corporation da projede yer alıyor.

Hükümetin tahminlerine göre yatırım, çelik üretiminin yeniden başlatılmasının yanı sıra Trinidad ve Tobago’nun havacılık ve savunma sanayilerinde kullanılan vanadyum üretmesine ve ABD’nin vanadyum talebinin %50’sine kadarını karşılamasına olanak sağlayabilir.

Yerel paydaşlar tesisin yeniden faaliyete geçirilmesi planını memnuniyetle karşılarken kamu hizmetleri fiyatlandırması, yatırım teşvikleri, çevresel önlemler ve nitelikli eski ArcelorMittal çalışanlarına istihdamda öncelik verilmesi dahil çalışma koşulları konusunda daha fazla şeffaflık çağrısında bulundu. Söz konusu çelik projesi hayata geçirilmeleri halinde toplam 5 milyar $’ı aşan yatırım çekebilecek ve 5.000’den fazla istihdam yaratabilecek ABD destekli üç girişim arasında yer alıyor.