Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation, bu yıl Ekim ayında küresel araç üretiminin yıllık %8,1 düşüşle 852.109 adet seviyesine indiğini açıkladı. Ekim ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %2,9 düşüşle 317.303 adet olurken, yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %10,9 düşerek 534.806 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda Toyota'nın küresel araç satışları yıllık %4,6 düşüşle 880.087 adet olarak gerçekleşti.
Yılın ilk 10 ayında ise şirketin küresel araç üretimi yıllık bazda %2,7 düşüşle 8.134.761 adet seviyesine gerilerken, küresel araç satışları yıllık %3,6 düşüşle 8.395.960 seviyesinde yer aldı.