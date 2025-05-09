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Tosyalı Holding Liberty Dudelange’nin alımından vazgeçti

Cuma, 09 Mayıs 2025 12:04:38 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Tosyalı Holding, İngiltere merkezli Liberty Steel’in iflas eden bağlı kuruluşu Lüksemburg merkezli çelik üreticisi Liberty Dudelange’yi satın almaktan vazgeçti. Bu karar, aylardır maaş alamayan 130 çalışan için endişelere yol açtı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Ocak ayında Tosyalı, Liberty Dudelange’yi satın almak üzere teklif vermiş ve son aşamaya kalmıştı. 

Liberty Dudelange iki adet galvanizleme hattı, iki adet elektro-galvanizleme hattı ve bir çelik servis merkezine sahip.


Etiketler: Lüksemburg Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Liberty Steel Tosyalı 





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