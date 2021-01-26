Tosyali Algérie rekor seviyede doğrudan indirgenmiş demir üretimi gerçekleştirdi

Salı, 26 Ocak 2021 14:29:45 (GMT+3) | İstanbul

Cezayir’in önde gelen doğrudan indirgenmiş demir teknolojisine sahip entegre çelik üreticisi Tosyali Algérie, ABD merkezli Midrex Technologies tarafından tedarik edilen MIDREX® teknolojisini kullanarak, 2020 yılında 2,23 milyon mt’dan fazla doğrudan indirgenmiş demir üreterek, tek bir doğrudan indirgeme modülü için dünya rekoruna ulaştığını açıkladı.

Yıllık 2,5 milyon mt üretim kapasitesine sahip doğrudan indirgenmiş demir tesisi, 2019 yılı Şubat ayında elektrik ark ocağı tesisinde sıcak doğrudan indirgenmiş demir kullanmaya başladı. Sıcak doğrudan indirgenmiş demir, 2020 yılında 1,6 milyon mt ile toplam üretimin yaklaşık %72’sini oluşturdu. Tesiste kullanılan demir cevheri peletleri şirketin yıllık 4 milyon mt üretim kapasitesine sahip pelet tesisinden tedarik edildi.

Doğrudan indirgenmiş demir tesisinde üretilen sıcak doğrudan indirgenmiş demirin, kütük üretimini artırması ve yüksek kaliteli inşaat demiri üretimini yılda 3 milyon mt’un üzerine çıkarması bekleniyor. Şirket, Cezayir’de artan talebi karşılamak için yıllık 2 milyon mt yassı çelik kapasitesi eklemeyi planlıyor.

Tosyali Algérie, kendi kendine yeten ve istihdam ile ihracat fırsatları yaratan birinci sınıf teknolojiyi kullanarak düşük karbon salımı yapan bir çelik sektörü yaratmayı hedefliyor.