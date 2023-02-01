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Tombador Iron Asya pazarına yüksek kaliteli demir cevheri tedarik edecek

Çarşamba, 01 Şubat 2023 12:24:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya merkezli demir cevheri madencisi Tombador Iron Limited, bu yılın Mart çeyreğinde Asya pazarına iki adet yüksek kaliteli demir cevheri sevkiyatı gerçekleştireceğini açıkladı.

Anlaşmalar her biri yaklaşık 45.000 ıslak mt’luk (wmt) parça ve toz cevher sevkiyatı için yapıldı.

Avrupa ihracat pazarlarından gelen demir cevheri talebinin düşük seyrettiği göz önüne alındığında, şirketin Asya pazarları da dahil olmak üzere yeni ihracat pazarlarına satış yapma fırsatları aradığı anlaşılıyor.

Buna ek olarak şirket Brezilya'nın Bahia eyaletindeki lojistiği etkileyen ablukalar nedeniyle üretimini geçici olarak askıya alacağını bildirdi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Asya Madencilik 

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