Tokyo Steel Tahara tesisindeki üretimi yangın nedeniyle Haziran sonuna kadar durdurdu

Çarşamba, 29 Mayıs 2024 12:05:38 (GMT+3) | İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre, Japon çelik üreticisi Tokyo Steel, 25 Mayıs tarihinde çıkan yangından dolayı yardımcı ekipmanlarda meydana gelen hasar nedeniyle Tahara tesisindeki ham çelik üretimini askıya aldı. Hasarın nedeni araştırılıyor.

Tesisin Haziran ayının sonunda yeniden üretime başlaması bekleniyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Tokyo Steel’in Tahara ve Nagoya tesislerindeki hurda alım fiyatlarını indirme kararını söz konusu yangın nedeniyle aldığı söyleniyor.

Her biri 300 ton kapasiteli elektrik ark ocağı, arıtma fırını ve vakumlu gaz giderme ünitesine sahip Tahara tesisinde sıcak haddelenmiş rulo, çelik şerit, asitli sac üretimi gerçekleştiriliyor.