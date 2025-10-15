 |  Giriş 

Tetsusho Hindistan, Vietnam ve Bangladeş’te yeni iştirakler kurdu

Çarşamba, 15 Ekim 2025 16:00:28 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya merkezli çelik üreticisi Nippon Steel'e bağlı çelik distribütörü Tetsusho Hindistan, Vietnam ve Bangladeş’te tamamen kendisine ait üç yeni iştirak kurduğunu ve Asya’nın hızla büyüyen çelik ve imalat pazarlarındaki varlığını önemli ölçüde genişlettiğini bildirdi.

Tetsusho Asya ekonomilerinde pazar gücünü artırıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni ofisler Hindistan’ın batı kıyısındaki ticaret merkezi Mumbai, Vietnam’ın merkez bölgesindeki sanayi merkezi Da Nang ve Bangladeş’in başkenti Dakka’da açıldı. Üç yeni iştirak de Ekim ayı itibarıyla faaliyete geçti.

Bu genişleme, Tetsusho’nun yerel ve üç taraflı ticaret faaliyetlerini derinleştirmeyi ve Güney ve Güneydoğu Asya’da artan çelik ve metal ürün talebine daha hızlı, daha esnek tedarik zincirleriyle yanıt vermeyi amaçlıyor.

Bu yeni yapılanmalarla birlikte Tetsusho artık yedi ülkede faaliyet gösterecek. Yeni merkezlerin yanı sıra şirketin mevcut operasyonları arasında Güney Kore (Seul), Endonezya (Cakarta), Çin (Guangzhou) ve Sri Lanka (Siyambarapu) bulunuyor.

1957 yılında kurulan ve Tokyo’nun Chuo-ku bölgesinde merkezi bulunan Tetsusho, Nippon Steel, Mitsui ve Sumitomo gibi Japonya’nın önde gelen üreticilerinden tedarik ettiği sıcak haddelenmiş, soğuk haddelenmiş, galvanizli ve paslanmaz çelikler dahil olmak üzere geniş bir yelpazede çelik mamul dağıtımı gerçekleştiriyor.


