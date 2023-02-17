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Ternium slab ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir tesis inşa edecek

Cuma, 17 Şubat 2023 10:16:03 (GMT+3)   |   San Diego
       

Latin Amerika odaklı çelik üreticisi Ternium, üretim faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu 3 milyon mt’dan fazla slab açığını karşılamak amacıyla 2,2 milyar $ yatırımla yeni bir elektrik ark ocaklı tesis inşa edeceğini duyurdu.

Ternium CEO’su Maximo Vedoya, slab satış fiyatlarının şu an yaklaşık 700$/mt FOB seviyesinde yer aldığını ve mevcut hammadde fiyatlarıyla yeni tesiste üretim maliyetinin 550$/mt olacağını söyledi.

Vedoya, Meksika’daki Pesquería ve Monterrey tesisleri beraberinde Arjantin’deki tesislerin toplam üretim kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda 7,5-8 milyon mt slaba ihtiyaç duyduklarını ve Brezilya’daki üretim kapasitesinin 4,7 milyon mt olduğunu ifade etti.

Yeni elektrik ark ocaklı tesisin üretim kapasitesi yıllık 2,6 milyon mt seviyesinde yer alacak ve yönetim kurulunun onay verdiği 2,2 milyar $’lık sermaye harcamasının bir kısmıyla yıllık 2,1 milyon mt kapasiteli doğrudan indirgenmiş demir tesisi ile hammadde elleçlemesine yönelik liman tesisi de inşa edilecek.

Projenin 2026 yılının ilk yarısında devreye alınabileceği söyleniyor.


Etiketler: Slab Yarı Mamul Kuzey Amerika Çelik Üretimi Yatırım 

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