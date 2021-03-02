Ternium Argentina 2020 yılı son çeyreğinde net kârını artırdı

Arjantinli çelik üreticisi Ternium Argentina, önceki adıyla Ternium Siderar, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde net kârının yıllık bazda %407,2 artışla 14,12 milyar ARS (156,7 milyon $) olduğunu açıkladı.
Ternium Argentina’nın söz konusu dönemde net satış geliri yıllık bazda %71,8 artışla 50,39 milyar ARS (559,3 milyon $) olarak kaydedilirken, çelik satışları yıllık %13,8 artışla 651.300 mt oldu.
2020 yılının tamamında ise üreticinin net kârı yıllık %70 artışla 18,86 milyar ARS (209,4 milyon $) olarak kaydedildi.
1$ = 90,08 ARS (1 Mart)