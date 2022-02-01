Tenaris Dalmine'de karbon yakalama ve kullanma tesisi kuracak

Salı, 01 Şubat 2022 09:06:38 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli uluslararası çelik boru üreticisi Tenaris, İtalya’nın kuzeyinde bulunan Dalmine’deki tesisinde inşa edilecek bir karbon yakalama ve kullanma tesisinin tasarım aşamasına başlamak için İtalya merkezli şirketler Saipem ve SIAD ile mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Proje TenarisDalmine tesisinde kurulu termoelektrik santral tarafından üretilen günde 30 ton karbonun yakalanmasını kapsıyor. Saipem CO2 Solutions teknolojisi ile yakalanan karbon, daha sonra SIAD tarafından özellikle metal işlemede ve azaltılmış çevresel etkiye sahip bir soğutucu gaz olarak kullanılacak.

Açıklamaya göre karbon yakalama için yenilikçi bir enzimatik işlem uygulayan Saipem CO2 Solutions teknolojisi diğer işlemlerde zehirli maddelerin kullanımından kaçınırken atık ısının kullanılmasına olanak sağlıyor.

TenarisDalmine’nin CEO’su Michell Della Briotta, “Bu proje, Tenaris’in 2030 yılına kadar karbon salımını %30 oranında azaltma hedefinin bir parçası. İtalya’da hava kirliliğini azaltmak, enerji verimliliğini teşvik etmek ve hammadde tüketimini azaltmanın yanı sıra ürünlerin yeniden kullanımıyla geri dönüştürülmüş malzeme içeriğini artırmak için yatırımlar ve projeler yoluyla bu hedef doğrultusunda aktif olarak çalışıyoruz,” dedi.