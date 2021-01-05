Tayvanlı CSC Kaohsiung çelik tesisi için kok üretim tesisi sipariş etti

Salı, 05 Ocak 2021 12:52:35 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli tesis üreticisi Paul Wurth, Tayvan’ın en büyük çelik üreticisi China Steel Corporation’ın (CSC) Kaohsiung çelik tesisine inşa edilecek yeni kok fırını kompleksi için gelişmiş kok üretim teknolojileri tedarik edecek.

İki adet kok bataryası, iki adet kok fırını makinesi ve yeni bir kok fırını gaz arıtma tesisi içeren tedarik anlaşması 24 Kasım 2020 tarihinde imzalandı. Bataryalar yıllık toplam 2,09 milyon mt kok üretme kapasitesiyle, gaz arıtma tesisi ise saatte 130.000 Nm3 kok fırını gazı akışını işleyecek şekilde tasarlandı.

Son teknoloji özelliklere sahip ekipmanlarla CSC, kok üretkenliği ve kalitesi, karbon salımı kontrolü, enerji tüketimi, kullanım kolaylığı ve tesis güvenliği açısından en yüksek standartları karşılayabilecek.

9 No’lu bataryanın 2024, 10 No’lu bataryanın ise 2025 yılında devreye alınması bekleniyor.