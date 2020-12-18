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Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Kasım döneminde %8,6 arttı

Cuma, 18 Aralık 2020 12:05:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Resmi gümrük istatistiklerine göre, Tayvan’daki toplam hurda ithalatı bu yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık bazda %8,6 artış göstererek 3,40 milyon mt’a çıktı.

Yılın ilk 11 ayında, ABD Tayvan’a yıllık %4,6 düşüşle 1,44 milyon mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu.

Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a yapılan hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %98 artışla 1,05 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Kasım ayında ise, Tayvan’ın hurda ithalatı yıllık %29,5 ve aylık %10,8 düşüş göstererek 224.175 mt oldu.


Etiketler: Tayvan  Güneydoğu Asya  hurda  ith/ihr istatistikleri  hammaddeler  |  benzer haberler »


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