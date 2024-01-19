Tayvan’ın hurda ithalatı 2023 yılında %16,7 yükseldi

Cuma, 19 Ocak 2024 12:10:04 (GMT+3) | İstanbul

Resmi gümrük istatistiklerine göre, Tayvan’ın toplam hurda ithalatı 2023 yılında yıllık %16,7 artış göstererek 3,4 milyon mt seviyesinde yer aldı.

2023 yılında ABD yıllık %9,2 artışla 1,3 milyon mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu.

Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %61,2 artışla 996.301 mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Aralık ayında ülkenin hurda ithalatı aylık %9,2 ve yıllık %16,2 düşüşle 244.475 mt seviyesine yükseldi.