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Tayland yasa dışı elektronik atıklarla mücadele kapsamında hurda ithalatına yönelik kısıtlamaları sıkılaştırabilir

Cuma, 06 Kasım 2026 10:55:56 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Tayland, tehlikeli maddelerin geri dönüştürülebilir metal hurdası olarak yanlış beyan edilerek ithal edilmesine yönelik endişelerin ardından yasa dışı elektronik atık sevkiyatlarına karşı ülke genelinde yürütülen mücadele kapsamında metal hurdası ithalatına yönelik kontrolleri sıkılaştırmayı değerlendiriyor. Önerilen önlemler arasında gümrük denetimlerinin artırılması, kirlenmiş hurda sevkiyatlarına kısıtlamalar getirilmesi ve ithalatçılara yönelik şartların sıkılaştırılması yer alırken, Gümrük İdaresi hurda ithalatına daha kapsamlı bir yasak getirilmesini önerdi.

Tayland Gümrük İdaresi, yetkililerin geri dönüştürülebilir malzemeler arasına gizlenmiş yasaklı elektronik atıklar içeren sevkiyatlar tespit etmesinin ardından Ekim ayı sonunda Ticaret Bakanlığına metal hurdası ve kauçuk hurdası ithalatının kısıtlanmasına yönelik bir teklif sundu. Bununla birlikte metal hurdası ithalatına yönelik kapsamlı bir yasak henüz uygulanmaya başlanmadı. Kamu kurumları, yerel sanayinin ihtiyaç duyduğu geri dönüştürülebilir hammaddelerin ithalatına izin verirken, yasa dışı atık sevkiyatlarını önleyecek tedbirleri değerlendirmeye devam ediyor.

Ülke genelindeki denetimler atık işleme ve geri dönüşüm tesislerine odaklanıyor

Tayland, önerilen ithalat kısıtlamalarına ek olarak 1 Kasım tarihinde endüstriyel atık ayrıştırma, işleme ve geri dönüşüm tesislerini hedef alan ülke çapında bir denetim kampanyası başlatırken, saha denetimleri 2 Kasım tarihinde başladı. Sanayi Bakanlığı, ilk etapta atık yönetim tesislerinin yoğun olarak bulunduğu Chonburi, Rayong, Chachoengsao, Prachinburi ve Samut Prakan olmak üzere beş eyalete odaklanarak 50 denetim ekibini görevlendirdi.

Tayland'da halihazırda 3.049 endüstriyel atık işleme ve geri dönüşüm tesisi bulunurken, bunların 1.500'den fazlası söz konusu beş eyalette yer alıyor. Denetimlerde, çevre kirliliği açısından yüksek risk taşıdığı değerlendirilen, hakkında kamuoyundan şikâyet gelen ve daha önce mevzuat ihlallerini gidermesi yönünde talimat verilen tesislere öncelik tanınıyor.

Yetkililer, öncelikli bölgelerdeki denetimleri Kasım ayı içerisinde tamamlamayı ve kampanyayı Aralık ayına kadar Bangkok ve diğer eyaletlere genişletmeyi planlıyor. Mevzuatı ihlal ettiği tespit edilen fabrikaların faaliyetleri askıya alınabilecek veya tesisler kapatılabilecek. Hükümet ayrıca çevre suçlarında cezaların artırılması ve mal varlıklarına el konulabilmesini sağlamak amacıyla yasal değişiklikler yapmayı değerlendiriyor.

Tayland, 2020 yılından bu yana elektronik atık ithalatını yasaklamış olsa da yetkililer, elektronik bileşenlerin ithal metal hurdasına karıştırılması yoluyla kısıtlamaların aşılmasına yönelik girişimlerin devam ettiğini bildirdi.

Etiketler: Hurda Hammaddeler Tayland Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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