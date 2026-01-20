 |  Giriş 
Tayland, Vietnam’dan ithal çelik boruya uygulanan antidamping vergisinin süresini uzattı

Salı, 20 Ocak 2026 14:27:00 (GMT+3)   |   İstanbul

Tayland Damping ve Sübvansiyon Komitesi, Vietnam’dan ithal bazı çelik boru ürünlerine uygulanan antidamping vergisini 12 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere beş yıl daha uzatmaya karar verdiğini açıkladı.

Komite, söz konusu vergilerin kaldırılmasının dampingli ithalatın devamına veya tekrarına yol açacağını tespit etti.

CIF bedel olarak hesaplanan antidamping vergileri aşağıdaki tabloda görülebilir. 

Vietnamlı ihracatçı

Antidamping vergisi (%)

Binh Duong Steel Joint Stock Company

6,27

Vina One Steel Manufacturing Corporation

10,10

Sendo Steel Pipe Joint Venture Company Limited

39,94

Nguyen Minh Steel Group Joint Stock Company

26,57

Hoa Sen Group

8

TVP Steel Joint Stock Company

8

Nam Kim Steel Joint Stock Company

8

Maruichi Sun Steel Joint Stock Company

8

Diğer tüm Vietnamlı ihracatçılar

52,16

Etiketler: Boru Borular Tayland Güneydoğu Asya Kota ve Vergiler 

