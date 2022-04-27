Tata Steel Thailand’ın satış hacmi dördüncü çeyrekte arttı, Tayland’ın çelik tüketimi Ocak-Şubat döneminde düştü

Çarşamba, 27 Nisan 2022 12:33:30 (GMT+3) | İstanbul

Hindistan çelik devi Tata Steel’in Tayland’daki birimi Tata Steel Thailand 2021-22 mali yılının 31 Mart’ta sona eren dördüncü çeyreğine ve yılın tamamına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Dördüncü çeyrekte şirketin çelik satış hacmi çeyreklik bazda %5,9 artış ve yıllık %7,1 düşüşle 340.000 mt oldu. Mali yılın tamamında TSTH’nin satış hacmi yıllık %2,3 artarak 1,33 milyon mt’a ulaştı.

Açıklamaya göre Ocak-Şubat döneminde Tayland’ın toplam çelik tüketimi artan virüs vakaları, inşaat sektöründeki işgücü sıkıntısı, yüksek enflasyon ve zayıf beklentiler nedeniyle yıllık %14,3 düşüşle 2,54 milyon mt oldu.

TSTH’ye göre Tayland ekonomisinin 2022-23 mali yılının ikinci yarısında iyileşmesi bekleniyor. Çelik fiyatları yüksek seyretmeye devam ederken, tüketici talebi yavaşlıyor.