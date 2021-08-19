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Tata Steel, Rohtak’ta çelik geri dönüşüm tesisini devreye aldı

Perşembe, 19 Ağustos 2021 15:09:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hint çelik üreticisi Tata Steel, Rohtak, Haryana’da yıllık 500.000 mt kapasiteli yeni çelik geri dönüşüm tesisini devreye aldığını açıkladı.

Modern ve mekanize ekipmanlarla donatılan tesis Hindistan’da bir ilk. Çelik hurdalar eski araçlar, eski evler ve inşaat gibi çeşitli pazar segmentlerinden tedarik edilecek ve daha sonra mekanize ekipmanla işlenecek. Yüksek kaliteli işlenmiş hurda, çelik üretimi için tedarik edilecek. Geri dönüşüm yoluyla üretilen çelik, düşük karbon salımı, kaynak tüketimi ve enerji kullanımı sağlıyor.

Tata Steel ayrıca yeni tesisinde ürettiği baled ve değirmen hurdası için Tata FerroBaled® ve Tata FerroShred® markalarını da piyasaya sürdü. Yüksek kaliteli işlenmiş hurda, Hindistan çelik sektörünün ihtiyaç duyduğu hammadde ihtiyacını karşılayarak ithalata olan bağımlılığı azaltacak. Yeni ürünler vasıtasıyla dönüştürme, nakliye ve elleçleme maliyetleri düşürülecek.


Etiketler: Hint Yarımadası  hurda  Hindistan  hammaddeler  Tata Steel  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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