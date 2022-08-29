Tata Steel elektrik ark ocaklı uzun mamul tesisi için Punjab eyaleti hükümetiyle mutabakat anlaşması imzaladı

Pazartesi, 29 Ağustos 2022 10:41:50 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel tarafından yapılan açıklamada, yıllık 750.000 mt kapasiteli elektrik ark ocaklı uzun mamul tesisi inşası için Punjab eyaleti hükümeti ile mutabakat anlaşması imzalandığı duyuruldu.

Elektrik ark ocaklı tesiste ‘Tata Tiscon’ markası altında inşaat çeliği üretilecek ve şirket bu sayede inşaat sektöründeki konumunu güçlendirecek.

Tata Steel CEO’su T.V. Narendran, “Punjab eyaleti, piyasaya ve oto hurda merkezine olan yakınlığı göz önünde bulundurulduğunda, elektrik ark ocaklı tesisimizin inşası açısından uygun bir seçim oldu. Geri dönüşümle üretilen çelik, kaynak tüketiminin ve karbon salımının düşmesini sağlayarak faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkisini azaltma taahhüdümüzü pekiştiriyor,” ifadelerini kullandı.

Şirket geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Haryana eyaletinde ülkede modern hurda işleme teknolojisini ilk kez kullanan yıllık 500.000 mt kapasiteli ilk çelik geri dönüşüm tesisini devreye almıştı.