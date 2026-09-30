Tata Steel küresel faaliyetlerini desteklemek için Singapur merkezli iştirakindeki payını artırdı

Hindistan merkezli Tata Steel Limited, 30 Eylül Çarşamba günü yaptığı açıklamada Singapur merkezli ve tamamına sahip olduğu iştiraki T Steel Holdings Pte Limited'den 340 milyon $ değerinde hisse satın aldığını bildirdi.
Şirket, Tata Steel Limited yönetim kurulunun söz konusu iştirake 2 milyar $ tutarında ilave sermaye aktarımını onayladığını ve böylece toplam yatırım limitinin 26,21 milyar $'a yükseldiğini belirtti. Söz konusu yatırım şirketin küresel faaliyetlerini destekleyecek.
Sermaye aktarımı, Tata Steel'in uluslararası iştiraklerini T Steel Holdings Pte. Ltd. çatısı altında konsolide etmeye yönelik daha geniş kapsamlı stratejisinin bir parçasını oluşturuyor. Toplam yatırım limitinin 26,21 milyar $'a yükseltilmesiyle Tata Steel, yurt dışı iştiraklerinin faaliyet ihtiyaçları veya büyüme yatırımları doğrultusunda gerektiğinde ilave sermaye sağlama esnekliğine sahip olacak.