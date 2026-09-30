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Tata Steel küresel faaliyetlerini desteklemek için Singapur merkezli iştirakindeki payını artırdı

Çarşamba, 30 Eylül 2026 10:09:00 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli Tata Steel Limited, 30 Eylül Çarşamba günü yaptığı açıklamada Singapur merkezli ve tamamına sahip olduğu iştiraki T Steel Holdings Pte Limited'den 340 milyon $ değerinde hisse satın aldığını bildirdi.

Şirket, Tata Steel Limited yönetim kurulunun söz konusu iştirake 2 milyar $ tutarında ilave sermaye aktarımını onayladığını ve böylece toplam yatırım limitinin 26,21 milyar $'a yükseldiğini belirtti. Söz konusu yatırım şirketin küresel faaliyetlerini destekleyecek.

Sermaye aktarımı, Tata Steel'in uluslararası iştiraklerini T Steel Holdings Pte. Ltd. çatısı altında konsolide etmeye yönelik daha geniş kapsamlı stratejisinin bir parçasını oluşturuyor. Toplam yatırım limitinin 26,21 milyar $'a yükseltilmesiyle Tata Steel, yurt dışı iştiraklerinin faaliyet ihtiyaçları veya büyüme yatırımları doğrultusunda gerektiğinde ilave sermaye sağlama esnekliğine sahip olacak.

Etiketler: Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Tata Steel 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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