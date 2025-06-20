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Tata Motors iki yeni oto hurda tesisi devreye aldı

Cuma, 20 Haziran 2025 15:40:43 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint Tata Motors Limited (TML), Lucknow ve Raipur’da kurduğu iki yeni oto hurda tesisinde faaliyetlere başladığını duyurdu.

Söz konusu tesislerin binek araçlar, iki tekerlekli araçlar, üç tekerlekli araçlar ve ticari araçlar dahil olmak üzere tüm segmentlerdeki araçları güvenli bir şekilde sökmek üzere tasarlandığı belirtildi.

Moto Scrapland Private Limited tarafından işletilen Lucknow tesisinin kapasitesinin yıllık 15.000 adet ve Raipur Green Energy Private Limited tarafından işletilen Raipur tesisinin kapasitesinin ise yıllık 25.000 adet seviyelerinde yer aldığı paylaşıldı.

Lucknow ve Raipur’un yanı sıra Jaipur, Bhubaneswar, Surat, Chandigarh, Delhi NCR, Pune, Guwahati ve Kalküta’da oto hurda tesisleri bulunan TML’in toplam kapasitesi yıllık 175.000 adet seviyesinde yer alıyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv Tata Steel 

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