Tata International Yunanistan’da yeni hurda sahası açıyor

Pazartesi, 25 Mart 2024 16:25:37 (GMT+3) | İstanbul

Mumbai merkezli Tata Steel, şirketin ilk short sea hurda piyasası olarak Yunanistan’dan faaliyet göstermeye başlayacağını duyurdu. SteelOrbis’in elde ettiği bilgilere göre Tata Yunanistan’daki bir liman ile hurda ihracatı yapmak için uzun süreli bir anlaşma imzaladı. Tata, Türkiye'ye tedarik edeceği değirmen hurdasının işlenmesi için Yunanistan merkezli Vida Metal ile birlikte çalışacak

Tata, Selanik’te bulunan limandan başlangıç olarak ayda toplam 50.000-60.000 mt’luk bir değirmen hurdası kargosu ihraç etmeyi amaçlıyor.

SteelOrbis’in 18 Mart tarihli haberinde Tata International’ın Litvanya’dan da hurda ihraç etmeye başlayacağı belirtilmişti. Şirket, Litvanya sahasından Baltık ve İskandinavya ülkelerinden topladığı en az bir hurda kargosu ihraç etmeyi hedefliyor.

Böylece Tata International İngiltere ve Hollanda faaliyetlerine Litvanya ve Yunanistan’ı da eklemiş oldu.