Tata International Baltık bölgesinden hurda tedarikine başlıyor

Pazartesi, 18 Mart 2024 10:58:03 (GMT+3) | İstanbul

Tata International, Litvanya’da yeni bir merkezden hurda ihracatına başlıyor.

Piyasa kaynaklarından edinilen bilgilere göre Litvanya’da başlayacak operasyon için ağırlıklı olarak Baltık ve İskandinavya’dan toplama yapılacak ve şimdilik hedef bu bölgeden ayda bir kargo çıkarmak. Büyük oranda HMS, değirmen hurdası ve bonustan oluşacak kargolarda busheling kalitenin de olacağı öngörülüyor.

Böylece Tata International, İngiltere, kıta Avrupası ve Baltık bölgesinden hurda tedarik eden tek firma haline gelecek. Firmanın Litvanya ve Amsterdam limanları aracılığıyla kargonun çeşitliliğini artırabileceği düşünülüyor.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre Türkiye’ye ilk satışını 2023 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştiren firma, İngiltere ve kıta Avrupası’ndan Türkiye’ye toplam altı kargo sattı. Tata, Türkiye dışında Hindistan yarımadasına konteyner ve Avrupa’nın bazı bölgeleriyle Kuzey Afrika’ya short sea hurda satışı yapıyor.

Tata International konuya dair yorum yapmamayı tercih ederken, Tata’nın farklı destinasyonlarda yeni limanlar açmak için çalışmalara devam ettiği biliniyor.