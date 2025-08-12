 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Tangshan’da...

Tangshan’da Ağustos ayında açıklanan üretim duruşları Temmuz ayından çok daha büyük olacak

Salı, 12 Ağustos 2025 16:21:30 (GMT+3)   |   İstanbul

Hebei eyaletinin önemli çelik üretim merkezlerinden Tangshan’ın yerel yönetimi bölgede faaliyet gösteren 35 bağımsız çelik üreticisine 16 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasındaki üretim duruşlarına dair bildirimde bulundu. 3 Eylül tarihinde gerçekleşecek askeri geçit törenine hazırlık olarak yapılan plan kapsamında Tangshan’daki üreticilerden 16-25 Ağustos tarihleri arasında hava koşullarına bağlı olarak alınacak bir kararla üretimi durdurmaya hazır olmaları isteniyor. 25 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında ise üretim kesin olarak durdurulacak.

Bahsi geçen önlemler 4-15 Temmuz tarihleri için uygulanan önlemlerden daha sert. Bu tarihlerde Tangshan’da sinterleme faaliyetleri en az %30 düşürülmüştü.

16 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde alınacak önlemlerle birlikte günlük çelik üretiminin 90.000 mt azalması bekleniyor. Temmuz ayındaki düşüşler sırasında pik demir üretimi günlük 31.000 mt azalmıştı.

SteelOrbis'in verilerine göre Çin iç piyasasında ortalama kütük ve inşaat demiri fiyatları Cuma gününe kıyasla sırasıyla 25 RMB/mt ve 20 RMB/mt artışla 3.125 RMB/mt depo çıkışı ve 3.347 RMB/mt depo çıkışı seviyelerine yükseldi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 13 Ağustos 2025

13 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları artış kaydetti

12 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 12 Ağustos 2025

12 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin yerel piyasalarında silikomangan fiyatları - 33. Hafta, 2025

11 Ağu | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 11 Ağustos 2025

11 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 8 Ağustos 2025

08 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 7 Ağustos 2025

07 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Danieli ArcelorMittal Jinxi’ye elektrikli araç projesi için soğuk haddehane tedarik edecek

07 Ağu | Çelik Haberler

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları çoğunlukla bir miktar yükseldi

06 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 6 Ağustos 2025

06 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis