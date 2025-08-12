Tangshan’da Ağustos ayında açıklanan üretim duruşları Temmuz ayından çok daha büyük olacak

Hebei eyaletinin önemli çelik üretim merkezlerinden Tangshan’ın yerel yönetimi bölgede faaliyet gösteren 35 bağımsız çelik üreticisine 16 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasındaki üretim duruşlarına dair bildirimde bulundu. 3 Eylül tarihinde gerçekleşecek askeri geçit törenine hazırlık olarak yapılan plan kapsamında Tangshan’daki üreticilerden 16-25 Ağustos tarihleri arasında hava koşullarına bağlı olarak alınacak bir kararla üretimi durdurmaya hazır olmaları isteniyor. 25 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında ise üretim kesin olarak durdurulacak.

Bahsi geçen önlemler 4-15 Temmuz tarihleri için uygulanan önlemlerden daha sert. Bu tarihlerde Tangshan’da sinterleme faaliyetleri en az %30 düşürülmüştü.

16 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde alınacak önlemlerle birlikte günlük çelik üretiminin 90.000 mt azalması bekleniyor. Temmuz ayındaki düşüşler sırasında pik demir üretimi günlük 31.000 mt azalmıştı.

SteelOrbis'in verilerine göre Çin iç piyasasında ortalama kütük ve inşaat demiri fiyatları Cuma gününe kıyasla sırasıyla 25 RMB/mt ve 20 RMB/mt artışla 3.125 RMB/mt depo çıkışı ve 3.347 RMB/mt depo çıkışı seviyelerine yükseldi.