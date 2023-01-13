Suudi Arabistan küresel maden varlıklarına yatırım yapmak için yeni şirket kuracak

Suudi Kamu Yatırım Fonu (PIF), Suudi Arabistanlı madencilik şirketi Ma’aden ile demir cevheri de dahil olmak üzere şirketin endüstriyel gelişimi ve küresel tedarik zincirlerinin esnekliği için gereken başlıca stratejik minerallerin arzını güvence altına almak için küresel maden varlıklarına yatırım yapmayı amaçlayan yeni bir şirket kurmak üzere bir anlaşma imzaladığını açıkladı.
Ma’aden sermayesi 50 milyon $ tutarında yer alan şirketin %51’ne, PIF ise %49’una sahip olacak.
Açıklamaya göre yeni şirket PIF’in ülkedeki başlıca sektörleri büyütme stratejisi doğrultusunda ülkenin stratejik konumunun güçlendirilmesine katkıda bulunacak.