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Suudi Arabistan bir inşaat projesi daha açıkladı

Cuma, 17 Şubat 2023 15:41:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman Al Saud, Riyad’da dünyanın en büyük ve modern şehir merkezini inşa etmek için New Murabba Development Company’nin kurulduğunu açıkladı. Bu yeni gelişmeyle krallığın gelecek 15 mega projesine bir proje daha eklenmiş oldu.

Şehir merkezinin 2030 yılında tamamlanması ve ülkenin GSYİH’ına 180 milyar SAR (48,6 milyar $) katkıda bulunması bekleniyor. Ayrıca projenin 334.000 kişilik istihdam yaratacağı öngörülüyor.

Öte yandan 19 kilometrekarelik bir alanı kaplayacak ve Riyad’ın kuzeybatısında bulunan Kral Selman ve Kral Halid yollarının kesiştiği noktada yer alacak kentin sürdürülebilirliği ve üretken yaşam tarzlarını teşvik etmesi amaçlanıyor.


Etiketler: S.Arabistan Orta Doğu İnşaat 

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