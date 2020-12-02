Sushim Banerjee: Hindistan’ın çelik tüketiminin 2031 mali yılında 180 milyon mt olması bekleniyor

Çarşamba, 02 Aralık 2020 15:15:49 (GMT+3) | İstanbul

1-3 Aralık 2020 tarihinde sanal olarak gerçekleşmekte olan 15. SteelOrbis Çelik Konferansı - “Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar”da konuşan, INSDAG Eski Genel Direktörü, Sushim Banerjee dünyanın en büyük ikinci çelik üreticisi olan Hindistan’ın 2019-20 mali yılında %4,2 oranında GSYİH büyümesi kaydettiğini belirtti. Ülkenin, festival ayları nedeniyle mevcut mali yılın üçüncü çeyreğinde tüketici harcamalarında geçici bir artış beklediğini ekledi.

Banerjee, bir ülkedeki çelik sektörü büyümesinin göstergesi olan kişi başına düşen çelik tüketiminin 74 kg olmasıyla ile Hindistan’ın Çin, Japonya, ABD, Güney Kore, Rusya ve hatta dünya ortalamasının gerisinde kaldığına dikkat çekti. Kentleşmenin çelik sektörünün toparlanmasına yardımcı olduğunu söyledi. Banerjee’nin bildirdiği rakamlara göre, Nisan-Ekim döneminde Hindistan’ın ham çelik üretimi 52,8 milyon mt olurken, ülkenin görünür çelik tüketimi söz konusu dönemde 44,7 milyon mt, Ocak-Ekim döneminde ise 68 milyon mt olarak kaydedildi.

INSDAG yetkilisi, çelik talebi öngörüleriyle ilgili olarak, Hindistan’ın çelik tüketiminin 2020-21 mali yılında 85 milyon mt olmasının beklendiğini ve bu tüketimin aynı dönemde GSYİH’ı %8,8’e çıkaracağını belirtirken, çelik tüketiminin 2031 mali yılında 180 milyon mt seviyesinde olacağının tahmin edildiğini söyledi. Banerjee, Hindistan’daki çelik talebine ilişkin olumlu göstergeler arasında genç ve büyük nüfus, şehirleşme, yükselen orta sınıf, iyileştirilmiş altyapı yatırım ortamı, mali reformlar ve varlık kalitesindeki iyileşmenin bulunduğunun altını çizdi. İnşaat ve altyapı sektörlerinin çelik tüketiminin %68’ini oluşturduğunu belirtti.