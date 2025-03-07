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SSAB’ın Oxelösund’taki yeni elektrik ark ocağı teslim sürelerini kısaltacak

Cuma, 07 Mart 2025 14:34:28 (GMT+3)   |   İstanbul

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Oxelösund tesisindeki yüksek fırınların yerine elektrik ark ocağı ve ilgili hammadde elleçleme sistemleri kuracağını açıklamıştı. Oxelösund tesisiyle birlikte şirket tüm Nordik ülkeleri üretim ağında yeşil çeliğe geçişin ilk adımını atacak. Şirket fırının 2026’nın sonuna kadar devreye alınmasını bekliyor.

SSAB Sürdürülebilir İş Departmanı Başkan Yardımcısı Thomas Hörnfeldt, “Oxelösund tesisinde yaşanan gelişmeler yalnızca çevre için değil, müşterilerimiz için de büyük önem taşıyor. Elektrik ark ocağı sayesinde tüm ana Avrupa piyasalarına yüksek tonajlarda ve daha kısa teslim süreleriyle SSAB Zero™ marka çelik temin edebileceğiz. Geri dönüştürülmüş çelik ve fosil olmayan enerji kullanarak ürettiğimiz SSAB Zero™ marka çelik karbon emisyonlarını sıfıra indirmemizi sağlıyor,” ifadelerini kullandı.

Oxelösund tesisinin yanı sıra SSAB’ın İsveç’teki Luleå ve Finlandiya’daki Raahe tesislerini de dönüştürme planları bulunuyor.


Etiketler: İsveç Avrupa Çelik Üretimi SSAB 

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