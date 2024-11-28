SMS Group SSAB için dünyanın en büyük elektrik ark ocaklarından birini kuracak

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, İsveç merkezli özel çelik üreticisi SSAB için Oxelösund’ta yeni bir elektrik ark ocağı kuracağını açıkladı. Ocağın 2026’nın son çeyreğinde faaliyete başlaması planlanıyor.

Dünyanın en büyük elektrik ark ocaklarından biri olacak olan 190 tonluk yeni elektrik ark ocağı, 280 MVA’lık trafodan enerji temin edecek ve GE Vernova’nın doğrudan besleme sistemini kullanacak. Bahsi geçen sistem, bu yeni elektrik ark ocağının ihtiyacı olan yüksek güç kalitesini sağlamak için doğrudan 34 kV’lık busbara bağlanan 300 metre ve 400 metre uzaklıklardaki iki paralel konvertör hattı içerecek.

Yeni ocak, SSAB’ın fosil yakıt kullanmadan üretim yapma hedefi için büyük rol oynayacak ve İsveç’in toplam karbon emisyonunu %3 azaltacak.