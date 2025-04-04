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SSAB ve SMS Group İsveç’te yeni bir soğuk haddeleme kompleksi kuracak

Cuma, 04 Nisan 2025 15:03:09 (GMT+3)   |   İstanbul

İsveç merkezli vasıflı çelik üreticisi SSAB, İsveç, Luleå’da yıllık 1,3 milyon mt kapasiteli yeni bir soğuk haddehane kurmak için Almanya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Soğuk haddehane 1.900 mm’ye kadar genişlikte ve 0,30-2,5 mm aralığında kalınlıkta şerit işleyip geniş bir yelpazede ürün sunabilecek. Bununla birlikte anlaşma kapsamında komplekse sürekli galvanizleme hattı, sürekli tavlama hattı ve asitleme ve tandem soğuk haddeleme hattı kurulacak. SSAB kurulan yeni ekipmanlar ile özellikle otomotiv sektöründen gelen gelişmiş yüksek dayanımlı çelik talebini karşılayacak.

Bununla birlikte kapsamlı otomasyon ve dijitalleştirme çözümleri ile üretim verimliliği, süreç istikrarı ve ürün kalitesi korunacak. SMS Group’un tedarik edeceği diğer yardımcı ekipmanlar arasında asit rejenerasyon tesisi, hadde, sac elleçleme ve su arıtma tesisleri de yer alıyor.


Etiketler: Yassı Ürünler İsveç Avrupa Birliği Çelik Üretimi SSAB 

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