SSAB İskandinav ülkelerindeki inşaat projelerine yeşil çelik tedarik edecek

Perşembe, 02 Mayıs 2024 12:31:44 (GMT+3) | İstanbul

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, inşaat projelerinde kullanması amacıyla Finlandiya merkezli çelik çerçeve üreticisi Nordec’e fosil yakıt kullanılmadan üretilen çeliğinden tedarik edeceğini duyurdu.

SSAB, söz konusu çeliği 2026 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor. Dolayısıyla anlaşma sayesinde Nordec, ihtiyaç duyduğu tonajları İsveçli şirketten temin edebilecek. SSAB başlangıçta düşük miktarlarda fosil yakıt kullanılmadan üretilen çelik tedarik edecek olsa da gelecekte üretimi doğrultusunda tedarikini artıracağını belirtti.

Nordec, fosil yakıt kullanılmadan üretilen çeliği binalar, dış cepheler ve çelik köprülere yönelik çelik çerçeve üretiminde kullanacak. Şirket, 2030 yılına kadar karbon salımını azaltma planı doğrultusunda anlaşma yaptığını da ifade etti.