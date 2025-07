S&P, US Steel devralımının ardından Nippon Steel’in kredi notunu düşürdü

ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Japon çelik üreticisi Nippon Steel’in kredi notunu “BBB+”dan “BBB”ye düşürdüğünü ve görünümünü negatif olarak revize ettiğini açıkladı. Kredi notu ve görünümde yapılan revizeler, 14,1 milyar $’lık US Steel devralımının finansal etkisine ilişkin endişelerin arttığına işaret etti. Ayrıca Nippon Steel’in kaldıraç oranının önemli ölçüde artacağı ve finansal toparlanmasının gecikebileceği yönünde beklentiler olduğunu gösterdi.

US Steel anlaşması sonrası kaldıraç oranında yükseliş

S&P, Nippon Steel’in borç-AVFÖK oranının 2024-25 mali yılında kaydedilen 1,6x’e kıyasla 2025-26 mali yılında 4x’in üzerine çıkmasını öngörüyor. Kaldıraç oranında beklenen sert artışta US Steel devralımı, Ulusal Güvenlik Anlaşması kapsamında taahhüt edilen 11 milyar $’lık ilave yatırım, devam eden sermaye harcamaları ve entegrasyon maliyetleri rol oynuyor.

Sermaye benzeri krediler bir miktar rahatlama sağlayacak olsa da S&P, temel finansal göstergelerdeki toparlanmanın yavaş gerçekleşeceğini düşünüyor.

Güçlü banka desteğine rağmen AVFÖK baskı altında

Bahsi geçen zorluklara rağmen Nippon Steel’in düşük maliyetli finansman erişimine devam etmesi ve finansal kurumlarla güçlü ilişkilerini sürdürmesi bekleniyor. Ancak AVFÖK’ünün Japonya ve küresel piyasada çelik talebinin zayıflaması ve ABD’nin çelik ithalatına uyguladığı vergilerin etkileri sonucu yavaş bir toparlanma kaydedeceği öngörülüyor. US Steel hariç, Nippon Steel’in AVFÖK’ünün 2025-26 mali yılında bir önceki mali yılda kaydedilen en az 1 trilyon JPY’ye (6,78 milyar $) kıyasla yaklaşık %20 düşeceği tahmin ediliyor.

Küresel piyasadaki konum değişmese de nakit akışı dalgalanabilir

Nippon Steel’in yüksek kalite çelik ve otomotiv çeliği piyasalarındaki gücü, küresel piyasadaki konumunu desteklemeye devam ediyor. Ancak S&P, şirketin US Steel’in performansındaki dalgalanmalardan etkilenmesi sebebiyle gelirlerindeki istikrarının bozulabileceğini söylüyor.

Öte yandan US Steel’in, çoğunlukla yassı mamullerden oluşan ürün gamı sebebiyle yüksek fiyat rekabetine maruz kalmasına rağmen otomotiv üreticileri de dahil olmak üzere güçlü müşteri portföyünü koruması bekleniyor. Nippon Steel’in planladığı yatırımların uzun vadede US Steel’in ürün kalitesini ve rekabet gücünü artırma ihtimali olsa da kısa vadeli olumsuz etkileri belirsizliğini koruyor. US Steel’in yüksek seviyedeki sabit maliyetleri ve eski tesisleri sebebiyle gelirinde yaşadığı dalgalanmaların Nippon Steel’in kısa vadeli gelirlerindeki istikrarı bozması öngörülmüyor. Öyle ki ABD’nin ithalat vergileri, başlangıçta öngörülenden daha fazla destek sağlayacak ve yakın zaman önce faaliyete geçen elektrik ark ocaklı tesis de US Steel’in karlılığını artıracak.

Negatif görünüm ne anlama geliyor?

Negatif görünüm, Nippon Steel’in kaldıraç oranının önümüzdeki 12 ay içerisinde 4x’in altına düşmeme riskini yansıtıyor. Finansal metriklerin iyileşmemesi halinde S&P, şirketin kredi notunu daha da düşürebileceğini belirtiyor. Ancak Nippon Steel’in gelirlerini önemli ölçüde artırması ve varlıklarını satarak veya yeni sermaye elde ederek borcunu azaltması halinde S&P, şirketin görünümünü olağan olarak revize edebileceğini aktarıyor.