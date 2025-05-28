SMS Group Habaş’ın soğuk haddeleme tesisi için entegrasyon testlerini tamamladı

Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri A.Ş., devam eden yenileme programı kapsamında Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group tarafından tasarlanan iki sürekli galvanizleme hattı, skin pass tesisi ve denetim hattı için gereken yeni otomasyon sistemlerinin entegrasyon testlerinin tamamlandığını açıkladı. SMS Group’un üreticinin yeni soğuk haddeleme tesisi için tedarik edeceği yıllık 1,65 milyon mt kapasiteli beş bantlı asitleme ve tandem soğuk haddeleme hattının ise 2025 yılının Ağustos ayında kurulması planlanıyor. Habaş bu yeni ekipmanla soğuk şerit üretimini önemli miktarda artırmak ve piyasadaki konumunu güçlendirmek istiyor.

Asitleme ve tandem soğuk haddeleme hattı en az 0,20 mm kalınlığında ve 700-1.980 mm genişliğindeki şeritleri kullanarak üretimde esneklik sağlarken, yıllık 650.000 mt kapasiteli skin pass tesisi 965-2.100 mm genişliğinde ve 0,25-4 mm kalınlığında malzemeler ile çalışacak. Bununla birlikte Habaş’ın yeni tesisinin önemli bir parçası olan sürekli galvanizleme hatları inşaat sektörüne yönelik yıllık 440.000 mt çelik üretecek. Hatlar 0,25-2,5 mm kalınlığında soğuk haddelenmiş şerit ve 1,20-4 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş şerit işleme kapasitesine sahip.

Öte yandan soğuk haddeleme tesisine diğer üretim hatlarından çıkan soğuk tavlanmış ya da galvanizli malzemenin kalitesini denetleyecek ayrı bir hat kurulacak. Bu hattın yıllık 300.000 mt kapasitede çalışması planlanıyor.

SMS Group’un gerçekleştirdiği son çalışmalar hakkında konuşan Habaş Fabrika Müdürü Haşim Ayten, “SMS Group’un uyguladığı entegrasyon testlerinin tesisin kurulum ve çalıştırma sürecinde güvenlik ve kalite konusunda bizi öne taşıdığını düşünüyorum. SMS, Habaş ile en başından beri sürdürdüğü iletişim sayesinde tesisi devreye aldığımızda nelerle karşılaşacağımız konusunda iyi bir hazırlık yapmamızı sağladı. Bu sayede yeni ekipmanlarda kısa süre içinde verimli bir şekilde üretime başlayabileceğiz,” ifadelerini kullandı.