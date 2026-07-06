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SMS Group, Baosteel Steel Pipe’a iki PQF dikişsiz boru tesisi tedarik edecek

Pazartesi, 06 Temmuz 2026 14:29:44 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, Baosteel Steel Pipe (Ma’anshan) Science and Technology Co., Ltd.’den Ma’anshan’da kurulacak iki PQF® dikişsiz boru haddeleme hattının tedariki için yeni bir sipariş aldığını açıklayarak iki şirket arasındaki uzun vadeli iş birliğini daha da güçlendirdi.

Sözleşme kapsamında SMS Group her biri yıllık yaklaşık 1,18 milyon mt kapasiteye sahip olacak iki PQF® dikişsiz boru tesisi için ana ekipmanları, 1. Seviye otomasyon, teknolojik ölçüm sistemlerini ve CARTAneo® süreç teknolojisi yazılımını tedarik edecek. İlk boru üretiminin 2027 yılının dördüncü çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.


Etiketler: Boru Borular Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Baosteel  

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