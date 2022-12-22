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Baosteel ve Baogang ortak girişim oluşturmak için anlaşma imzaladı

Perşembe, 22 Aralık 2022 10:57:09 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Şanghay şehrinde bulunan çelik üreticisi Baoshan Iron and Steel Co., Ltd., İç Moğolistan bölgesinde bulunan çelik üreticisi Baotou Iron and Steel Co., Ltd. (Baogang) ile iş birliği anlaşması imzaladı. Taraflar, çelik boru endüstrisinde yoğunluk ile rekabeti artırmak ve dikişsiz boru alanında profesyonel bir rehber şirket yaratmak amacıyla geçici olarak Baosteel Pipe Technology Co., Ltd. ismini kullanarak bir ortak girişim oluşturacak.

Ortak girişimde Baosteel %74,91, Baogang ise %25,09 hisseye sahip olacak.

Ortak girişimin temel faaliyet alanı dikişsiz boru üretimi ve satışı olarak planlandı.


Etiketler: Boru Borular Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Baosteel  

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