﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Şilili Grupo CAP üçüncü çeyrekte net zarar bildirdi

Salı, 08 Kasım 2022 09:17:45 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Şilili demir cevheri ve çelik üreticisi Grupo CAP bu yılın üçüncü çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 69,7 milyon $ net kâra kıyasla 7,1 milyon $ net zarar bildirdi.

Şirket net zarara dönmesinde çoğunlukla demir cevheri fiyatlarının üçüncü çeyrekte düşmesinin etkili olduğunu belirtti.

Sevkiyat hacminin azalması ve üretim maliyetlerinin artması nedeniyle şirketin çelik biriminin mali sonuçlarının geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla zayıfladığı ifade edildi.

Bu yılın ilk dokuz ayında, CAP’in demir cevheri üretimi ve satışları geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 11,8 milyon mt ve 11 milyon mt’a kıyasla sırasıyla 11,7 milyon mt ve 10,9 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Aynı dönemde, şirketin bağlı kuruluşu Siderurgica Huachipato’nun çelik üretimi 2 No’lu yüksek fırında meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle geçtiğimiz yılın Ocak-Eylül döneminde kaydedilen 619.000 mt’a kıyasla 488.000 mt seviyesine geriledi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Şili Güney Amerika Mali Sonuçlar 

Benzer Haber ve Analizler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 8 Kasım 2022

08 Kas | Hurda ve Hammadde

Ukraynalı KZhRK’nın demir cevheri üretimi Ocak-Ekim döneminde %26,8 azaldı

08 Kas | Çelik Haberler

Hindistan’ın Goa eyaletinde yalnızca 260 milyon mt demir cevheri rezervi kaldı

08 Kas | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları sert düşüşün ardından artışını sürdürdü

08 Kas | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 7 Kasım 2022

07 Kas | Hurda ve Hammadde

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Ekim döneminde %17 arttı

07 Kas | Çelik Haberler

Çin’in demir cevheri ithalatı çelik üretiminin azalması sonucu Ekim’de aylık %4,7 düştü

07 Kas | Çelik Haberler

Erdemir yeni peletleme tesisiyle ithal pelet kullanımını azaltacak

04 Kas | Çelik Haberler

Alien Metals, Hamersley demir cevheri projelerindeki hissesini artıracak

04 Kas | Çelik Haberler

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları uzun süren düşüşün ardından arttı, yerel fiyatlar geriledi

04 Kas | Hurda ve Hammadde