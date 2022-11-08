Şilili Grupo CAP üçüncü çeyrekte net zarar bildirdi

Salı, 08 Kasım 2022 09:17:45 (GMT+3) | Sao Paulo

Şilili demir cevheri ve çelik üreticisi Grupo CAP bu yılın üçüncü çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 69,7 milyon $ net kâra kıyasla 7,1 milyon $ net zarar bildirdi.

Şirket net zarara dönmesinde çoğunlukla demir cevheri fiyatlarının üçüncü çeyrekte düşmesinin etkili olduğunu belirtti.

Sevkiyat hacminin azalması ve üretim maliyetlerinin artması nedeniyle şirketin çelik biriminin mali sonuçlarının geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla zayıfladığı ifade edildi.

Bu yılın ilk dokuz ayında, CAP’in demir cevheri üretimi ve satışları geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 11,8 milyon mt ve 11 milyon mt’a kıyasla sırasıyla 11,7 milyon mt ve 10,9 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Aynı dönemde, şirketin bağlı kuruluşu Siderurgica Huachipato’nun çelik üretimi 2 No’lu yüksek fırında meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle geçtiğimiz yılın Ocak-Eylül döneminde kaydedilen 619.000 mt’a kıyasla 488.000 mt seviyesine geriledi.